ATP анонсировала запуск программы финансовой поддержки теннисистов Baseline

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) анонсировала запуск программы финансовой поддержки игроков под названием Baseline. Её цель — помочь значительному числу спортсменов достойно зарабатывать теннисом. Пока проект запущен на 2024 — 2026 год.
Программа основана на трёх основных принципах. Первый из них — гарантированный базовый заработок для игроков топ-250. В случае, если призовые деньги игрока окажутся ниже гарантированного порога, ATP вмешается, чтобы покрыть недостачу. Пороговые значения на сезон-2024 составляют $300 000 (Топ-100), $150 000 (101–175) и $75 000 (176–250). Эти деньги помогут игрокам концентрироваться на игре и инвестировать в свои команды: покрытие расходов тренеров и личных физиотерапевтов, а также командировочные расходы.
Второй принцип ориентирован на поддержку теннисистов, которые из-за травм выступили менее чем на девяти турнирах АТР и серии челленджер за сезон. Здесь пороговые значения: $200 тыс. (топ-100), $100 тыс. (101–175) и $50 тыс. (176–250).
Третьим пунктом программы АТР обозначены инвестиции для новичков – тех, кто впервые попал в топ-125. Таким теннисистам будет выплачено по $200 тыс., которые будут зачтены в счет призовых денег. Это облегчит инвестиции игроков в свои команды.
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