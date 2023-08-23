Мельникова обыграла Шарму в трёх сетах на старте квалификации US Open

Россиянка Марина Мельникова победила австралийку Астру Шарму в трёх сетах в первом круге квалификации US Open — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1. Игра проходила на 9-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке.
Мельникова в ходе игры один раз подала на вылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. На счету Шармы три эйса, четыре ошибки на подачах и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Всего россиянка выиграла 99 очков в матче, а её соперница 89.
Во втором круге Мельникова сыграет с 18-й сеяной в квалификации француженкой Осеан Доден.
В женской квалификации US Open играют восемь россиянок. Кроме Мельниковой, это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Эрика Андреева, Екатерина Макарова, Валерия Савиных и Татьяна Прозорова.
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