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Мельникова обыграла Шарму в трёх сетах на старте квалификации US Open

Мельникова обыграла Шарму в трёх сетах на старте квалификации US Open
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Россиянка Марина Мельникова победила австралийку Астру Шарму в трёх сетах в первом круге квалификации US Open — 4:6, 7:6 (7:3), 6:1. Игра проходила на 9-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке.

Мельникова в ходе игры один раз подала на вылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. На счету Шармы три эйса, четыре ошибки на подачах и четыре реализованных брейк-пойнта из 11. Всего россиянка выиграла 99 очков в матче, а её соперница 89.

Во втором круге Мельникова сыграет с 18-й сеяной в квалификации француженкой Осеан Доден.

В женской квалификации US Open играют восемь россиянок. Кроме Мельниковой, это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Эрика Андреева, Екатерина Макарова, Валерия Савиных и Татьяна Прозорова.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
22 августа 2023, вторник. 23:05 МСК
Марина Мельникова
Россия
Марина Мельникова
М. Мельникова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 3 1
         
Астра Шарма
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
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