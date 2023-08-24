Матч Мирры Андреевой против Слоан Стивенс прерван из-за грозы

Продолжение матча второго круга турнира категории WTA 250 в Кливленде на харде между россиянкой Миррой Андреевой и девятой сеяной американской Слоан Стивенс отложено из-за надвигающейся грозы. На момент остановки встречи счёт после 54 минуты игры 6:3, 3:0 в пользу спортсменки из США. Матч проходит на «Стэдиум Корт» в «Нотика Энтертейнмент Комплекс».

Игра продолжится на следующий день по местному времени, точное время возобновления поединка пока неизвестно. Победитель этого матча встретится в четвертьфинале с испанской Сарой Соррибес-Тормо, которая во втором круге победила россиянку Веронику Кудерметову (6:4, 6:1).

Остальные четвертьфинальные пары уже сформированы. На этой стадии сыграют Каролина Гарсия (Франция, 1) — Чжу Линь (Китай), Екатерина Александрова (Россия, 4) — Синьюй Ван (Китай) и Татьяна Мария (Германия) — Лейла Фернандес (Канада).