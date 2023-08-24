Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификации US Open — 2023

34-летняя российская теннисистка Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Открытого чемпионата США – 2023.

В полуфинале квалификации Мельникова потерпела поражение в трёх сетах от 118-й ракетки мира, представительницы Франции Осеан Доден (18). Встреча продлилась 1 час и 41 минуту и завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:3 в пользу Доден. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Доден три эйса, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в финал квалификации US Open Доден сразится с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 10) — Симона Вальтерт (Швейцария).