Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификации US Open — 2023
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34-летняя российская теннисистка Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Открытого чемпионата США – 2023.
В полуфинале квалификации Мельникова потерпела поражение в трёх сетах от 118-й ракетки мира, представительницы Франции Осеан Доден (18). Встреча продлилась 1 час и 41 минуту и завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:3 в пользу Доден. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Доден три эйса, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.
За выход в финал квалификации US Open Доден сразится с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 10) — Симона Вальтерт (Швейцария).
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