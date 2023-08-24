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Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификации US Open — 2023

Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификации US Open — 2023
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34-летняя российская теннисистка Марина Мельникова не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Открытого чемпионата США – 2023.

В полуфинале квалификации Мельникова потерпела поражение в трёх сетах от 118-й ракетки мира, представительницы Франции Осеан Доден (18). Встреча продлилась 1 час и 41 минуту и завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:3 в пользу Доден. Мельникова ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Доден три эйса, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

За выход в финал квалификации US Open Доден сразится с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 10) — Симона Вальтерт (Швейцария).

US Open — квалификация (ж). 2-й круг
24 августа 2023, четверг. 17:05 МСК
Марина Мельникова
Россия
Марина Мельникова
М. Мельникова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
1 		6 6
         
Осеан Доден
Франция
Осеан Доден
О. Доден
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