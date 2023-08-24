Мирра Андреева потерпела поражение от Слоан Стивенс на турнире в Кливленде

67-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Кливленде (США).

В матче второго круга Андреева со счётом 3:6, 3:6 проиграла чемпионке US Open — 2017, бывшей третьей ракетке мира, американке Слоан Стивенс (9). Продолжительность поединка составила 1 час и 15 минут. Андреева-младшая два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Стивенс ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал соревнований Стивенс сразится с лаки-лузером, испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Андреева же отправится в Нью-Йорк, где сыграет в основной сетке US Open — 2023.