Соррибес-Тормо уверенно обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла в полуфинал турнира в Кливленде. На стадии четвертьфинала она уверенно обыграла американку Слоан Стивен со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Соррибес-Тормо встретится с представительницей Германии Татьяной Марией.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.