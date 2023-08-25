Соррибес-Тормо уверенно обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Кливленде
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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла в полуфинал турнира в Кливленде. На стадии четвертьфинала она уверенно обыграла американку Слоан Стивен со счётом 6:1, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал Соррибес-Тормо встретится с представительницей Германии Татьяной Марией.
Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.
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