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Соррибес-Тормо уверенно обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Кливленде

Соррибес-Тормо уверенно обыграла Стивенс и вышла в полуфинал турнира в Кливленде
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Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла в полуфинал турнира в Кливленде. На стадии четвертьфинала она уверенно обыграла американку Слоан Стивен со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Соррибес-Тормо допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Соррибес-Тормо встретится с представительницей Германии Татьяной Марией.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.

Кливленд. 1/4 финала
25 августа 2023, пятница. 02:15 МСК
Слоан Стивенс
38
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Сара Соррибес-Тормо
95
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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