Рахимова уступила Бенчич в первом круге Открытого чемпионата США

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Рахимова потерпела поражение от 15-й сеяной представительницы Швейцарии Белинды Бенчич со счётом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Рахимова один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 11 брейк-пойнтов. Бенчич выполнила три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга Открытого чемпионата США Камилла Рахимова – Белинда Бенчич.
За выход в третий круг US Open Бенчич сыграет с победительницей матча между представительницей Японии Юрико Миядзаки, начавшей соревнования с квалификации, и россиянкой Маргаритой Бетовой.
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