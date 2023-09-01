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US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 1 сентября, состоится пятый игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны некоторые матчи третьего круга в женских соревнованиях.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек выйдет на корт около 19:30 мск. Польке будет противостоять словенская теннисистка Кая Юван.

Американка Кори Гауфф, выбившая россиянку Мирру Андрееву, сыграет не раньше 2:00 мск. Гауфф сразится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина выйдет на корт не раньше 4:00 мск. Рыбакиной будет противостоять Сорана Кырстя из Румынии.

US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня

Около 18:00

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Тэйлор Таунсенд (США)

Анна Шмидлова (Словакия) – Синьюй Ван (Китай)

Около 19:30

Елена Остапенко (Латвия, 20) – Бернарда Пера (США)

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кая Юван (Словения)

Около 21:00

Каролина Возняцки (Дания, WC) – Дженнифер Брэйди (США)

Не раньше 00:00

Чжу Линь (Китай) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Не раньше 2:00

Элисе Мертенс (Бельгия) – Кори Гауфф (США, 6)

Около 4:00

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сорана Кырстя (Румыния)