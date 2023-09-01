US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 1 сентября, состоится пятый игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны некоторые матчи третьего круга в женских соревнованиях.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек выйдет на корт около 19:30 мск. Польке будет противостоять словенская теннисистка Кая Юван.
Американка Кори Гауфф, выбившая россиянку Мирру Андрееву, сыграет не раньше 2:00 мск. Гауфф сразится с бельгийкой Элисе Мертенс.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина выйдет на корт не раньше 4:00 мск. Рыбакиной будет противостоять Сорана Кырстя из Румынии.
US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей пятого игрового дня
Около 18:00
Каролина Мухова (Чехия, 10) — Тэйлор Таунсенд (США)
Анна Шмидлова (Словакия) – Синьюй Ван (Китай)
Около 19:30
Елена Остапенко (Латвия, 20) – Бернарда Пера (США)
Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кая Юван (Словения)
Около 21:00
Каролина Возняцки (Дания, WC) – Дженнифер Брэйди (США)
Не раньше 00:00
Чжу Линь (Китай) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15)
Не раньше 2:00
Элисе Мертенс (Бельгия) – Кори Гауфф (США, 6)
Около 4:00
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Сорана Кырстя (Румыния)
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