US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня

Сегодня, 2 сентября, завершились матчи пятого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках третьего круга.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты пятого игрового дня в женском одиночном разряде.
Результаты US Open 2 сентября. Женщины, третий круг
Каролина Мухова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:6, 6:3.
Синьюй Ван (Китай) — Анна Шмидлова (Словакия) — 4:6, 6:3, 6:2.
Ига Свёнтек (Польша) — Кая Юван (Словения) — 6:0, 6:1.
Елена Остапенко (Латвия) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 6:3, 6:3.
Каролина Возняцки (Дания) — Дженнифер Брэйди (США) — 4:6, 6:3, 6:1.
Кори Гауфф (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 3:6, 6:3, 6:0.
Белинда Бенчич (Швейцария) — Чжу Линь (Китай) — 7:6, 2:6, 6:3.
Сорана Кырстя (Румыния) — Елена Рыбакина (Казазстан) — 6:3, 6:7, 6:4.
- 2 сентября 2023
-
09:20
-
09:00
-
08:34
-
08:32
-
07:26
-
02:44
-
01:51
-
01:27
-
01:00
-
00:44
-
00:34
-
00:02
- 1 сентября 2023
-
23:00
-
22:47
-
22:02
-
21:45
-
21:40
-
21:16
-
20:48
-
19:24
-
18:28
-
17:54
-
16:50
-
16:41
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:06
-
15:53
-
15:42
-
15:20
-
15:04
-
14:56
-
14:43
-
14:29