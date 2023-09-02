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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей пятого игрового дня

Сегодня, 2 сентября, завершились матчи пятого игрового дня Открытого чемпионата США по теннису. Сегодня проходили матчи в рамках третьего круга.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты пятого игрового дня в женском одиночном разряде.

Результаты US Open 2 сентября. Женщины, третий круг

Каролина Мухова (Чехия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 7:6, 6:3.

Синьюй Ван (Китай) — Анна Шмидлова (Словакия) — 4:6, 6:3, 6:2.

Ига Свёнтек (Польша) — Кая Юван (Словения) — 6:0, 6:1.

Елена Остапенко (Латвия) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 6:3, 6:3.

Каролина Возняцки (Дания) — Дженнифер Брэйди (США) — 4:6, 6:3, 6:1.

Кори Гауфф (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 3:6, 6:3, 6:0.

Белинда Бенчич (Швейцария) — Чжу Линь (Китай) — 7:6, 2:6, 6:3.

Сорана Кырстя (Румыния) — Елена Рыбакина (Казазстан) — 6:3, 6:7, 6:4.