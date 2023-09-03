Кырстя на US Open вышла в первый с 2009 года четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Румынская теннисистка Сорана Кырстя, 30-я ракетка мира, уверенно вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Спортсменка в двух сетах обыграла 13-ю ракетку мира Белинду Бенчич. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Сорана Кырстя по ходу матча выполнила пять эйсов, реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Белинды Бенчич — три реализованных брейк-пойнта и пять двойных ошибок.

Это первый для Кырсти четвертьфинал турнира «Большого шлема» с «Ролан Гаррос» в 2009 году и второй в карьере.

Далее теннисистке предстоит встретиться с десятой ракеткой мира из Чехии Каролиной Муховой. Ранее у спортсменок было четыре личные встречи: Кырстя побеждала однажды — в Майами (2023), Мухова же одерживала победу над румынкой трижды — на US Open (2020), в Дубае и Монреале (обе встречи были в текущем сезоне).