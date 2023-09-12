Саснович переиграла Бенчич и вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Белорусская теннисистка Александра Саснович с победы стартовала на турнире в Сан-Диего. В матче первого круга она обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:3, 3:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. За это время Саснович сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Бенчич три подачи навылет, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге Саснович встретится с представительницей США Эммой Наварро.

Турнир в Сан-Диего проходит с 11 по 16 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей соревнованияявляется представительница Польши Ига Свёнтек, которая в решающем матче турнира обыграла хорватку Донну Векич.