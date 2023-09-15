Медведев составил образ идеального теннисиста, упомянув Федерера, Джоковича, Надаля и Тима

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, в проекте ATP составил образ идеального игрока, выбрав лучших спортсменов по отдельным категориям.
Обладателем лучшего форхенда Медведев назвал Роджера Федерера, отметив: «Это был его лучший удар. Как только ты играл ему под форхенд, возникали проблемы». А лучший бэкхенд, по мнению россиянина, у австрийца Доминика Тима, чемпиона US Open в 2020 году.
Лучшая подача, как считает Даниил Медведев, у австралийца Ника Кирьоса, а приём — у серба Новака Джоковича.
Роджер Федерер и американец Стив Джонсон, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в парном разряде, выполняют лучшие резаные удары. Игрой у сетки вновь отличается швейцарец, а компанию, по мнению россиянина, ему составляет Кирьос.
Француз Корентен Муте обладает лучшим касанием мяча, Новак Джокович превосходит всех в гибкости.
Рафаэль Надаль, считает Медведев, — обладатель лучшей психологической силы, а также воли к победе, в которой ему не уступает Новак Джокович.
Также Медведев отметил и свои качества, сказав, что хорош в скорости: «Карлос Алькарас невероятно быстрый. Возможно, самый быстрый игрок, которого я только видел. Но мне нравится то, как я бегаю, так что выберу себя». А ещё россиянин оценил свои празднования: «Мне мои нравятся. Потому что я стараюсь подходить к ним с юмором».
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