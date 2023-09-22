Сиюй Ван вышла в финал турнира в Гуанчжоу, обыграв Гретье Миннен в двух сетах

Китайская теннисистка Сиюй Ван, 88-я ракетка мира, вышла в финал хардового турнира категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). В полуфинале спортсменка в двух сетах обыграла 68-ю ракетку мира из Бельгии Гретье Миннен, седьмую сеяную соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. По ходу матча Сиюй Ван выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила пять двойных ошибок. На счету Гретье Миннен — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из десяти и одна двойная ошибка.

В финале турнира Сиюй Ван встретится с первой сеяной турнира — 27-й ракеткой мира из Польши Магдой Линетт. Ранее у спортсменок была одна личная встреча — в Хуахине в 2020 году: тогда победу в трёх сетах одержала польская теннисистка.