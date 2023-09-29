Руне в двух сетах обыграл Оже-Альяссима на старте турнира ATP-500 в Пекине
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Датский теннисист Хольгер Руне, четвёртая ракетка мира, уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге спортсмен в двух сетах обыграл 15-ю ракетку мира из Канады Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 23 минуты. По ходу встречи Хольгер Руне выполнил семь эйсов и реализовал два брейк-пойнта из четырёх, а также допустил одну двойную ошибку. На счету Феликса Оже-Альяссима — четыре подачи навылет и три двойные ошибки.
Во втором круге Хольгер Руне встретится с 19-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым. Ранее у спортсменов была одна личная встреча: в четвёртом круге Уимблдона в 2023 году датчанин в напряжённой борьбе одержал победу в четырёх сетах.
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