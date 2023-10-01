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Фото: Хингис вручила Кудерметовой букет после победы россиянки на турнире в Токио

Фото: Хингис вручила Кудерметовой букет после победы россиянки на турнире в Токио
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Швейцарская теннисистка Мартина Хингис вручила россиянке Веронике Кудерметовой букет на церемонии награждения после победы спортсменки на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Сегодня, 1 октября, российская теннисистка в финальном матче обыграла четвёртую ракетку мира из США Джессику Пегулу.

Фото: Jun Sato/WireImage

Напомним, для Вероники Кудерметовой титул, завоёванный в Японии, стал вторым в карьере. Свой первый трофей WTA спортсменка выиграла в апреле 2021 года в Чарльстоне, также на турнире категории WTA-500.

Мартина Хингис завершила карьеру в 2017 году. Она была первой ракеткой мира в течение 209 недель, пять раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде, а также собрала «карьерный» «Большой шлем» в смешанном парном разряде.

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