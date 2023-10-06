Арина Соболенко — Елена Рыбакина: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Пекине

Сегодня, 6 октября, состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), в котором за выход в 1/2 финала соревнований будут бороться первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко и пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Встреча поставлена последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся около 13:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Арины Соболенко и Елены Рыбакиной за выход в полуфинал турнира в Пекине.

Ранее у теннисисток было шесть личных встреч, по победам в которых со счётом 4-2 лидирует Арина Соболенко. Белоруска была сильнее в четвертьфиналах Уханя (2019) и Абу-Даби (2021), в четвёртом круге Уимблдона (2021) и в финале Australian Open (2023). Рыбакина же побеждала на групповом этапе Мировой теннисной лиги и в финале турнира в Индиан-Уэллсе в 2023 году.