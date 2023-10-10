Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Чжэнчжоу в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии вышла в 1/4 финала парного разряда турнира WTA-500 в Чжэнчжоу (Китай). Соперницами дуэта в матче первого круга стали Лючия Бронцетти (Италия) и Чжу Линь (Китай). Встреча продолжалась 57 минут и завершилась победой Шнайдер и Осорио-Серрано со счётом 6:1, 6:1.

Соперничавшие пары по одному разу подали навылет, допустили по одной двойной ошибке, но реализация брейк-пойнтов у победителей составила 5/10 против 1/5 у Бронцетти и Чжу Линь.

В четвертьфинале турнира оппонентами Дианы Шнайдер и Марии-Камилы Осорио-Серрано станут третьи сеяные на турнире Суко Аояма и Эна Сибахара из Японии. Турнир в Чжэнчжоу проходит с 9 по 15 октября.