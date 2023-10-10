Джокович: самое большое желание конца сезона — выиграть Кубок Дэвиса

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о планах на конец сезона.

«Подготовка к Парижу, Турину и Малаге только началась, но всё идёт хорошо. Мы составили трёхнедельный план до первого матча в Берси. У меня впереди ещё три финальных турнира, и, конечно, амбиции всегда высоки. В связи с этим мне нужно хорошо подготовиться, потому что за четыре недели мне предстоит три турнира. График достаточно напряжённый, со множеством сложных, утомительных матчей. Но я возлагаю самые большие надежды на все три турнира, почему-то самое большое желание конца сезона — выиграть Кубок Дэвиса. Надеюсь, что буду там на пике своих возможностей, как и другие ребята из сборной.

Будет очень сложно. Британец Эванс очень неудобный соперник для всех, однако я верю в наших ребят. У нас тоже хороший выбор, может быть, не в парном разряде, но в одиночном точно, и я надеюсь, что они все будут в форме и здоровы, чтобы мы могли выбрать сильнейших. Конечно, только тренер будет решать, кто будет играть в одиночном и парном разряде, но мотивация у меня высокая, как и у всех остальных ребят, по крайней мере по тому, что я видел в Валенсии. Я вижу, что каждому важно быть там, быть частью команды, защищать сербский герб и представлять нашу национальную сборную и страну в мире», – сказал Джокович в интервью Sportal.

Напомним, в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2023 Сербия сыграет с командой Великобритании, турнир состоится в испанской Малаге с 21 по 26 ноября.