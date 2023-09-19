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Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023
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Сегодня, 19 сентября, прошла жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Дэвиса — 2023. Последняя путёвка в плей-офф турнира была разыграна накануне, 18 сентября. Её обладателем стала сборная Великобритании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки четвертьфиналов соревнований.

Пары четвертьфиналистов Кубка Дэвиса — 2023:

  • Канада — Финляндия
  • Чехия — Австралия
  • Италия — Нидерланды
  • Сербия — Великобритания

Напомним, плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пройдёт в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию. Сборная России, чемпион Кубка Дэвиса 2021 года, была отстранена из-за ситуации на Украине.

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