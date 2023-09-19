Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2023
Поделиться
Сегодня, 19 сентября, прошла жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Дэвиса — 2023. Последняя путёвка в плей-офф турнира была разыграна накануне, 18 сентября. Её обладателем стала сборная Великобритании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки четвертьфиналов соревнований.
Пары четвертьфиналистов Кубка Дэвиса — 2023:
- Канада — Финляндия
- Чехия — Австралия
- Италия — Нидерланды
- Сербия — Великобритания
Напомним, плей-офф Кубка Дэвиса — 2023 пройдёт в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября. Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады, которая в финале турнира прошлого года обыграла Австралию. Сборная России, чемпион Кубка Дэвиса 2021 года, была отстранена из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
17:32
-
16:59
-
16:43
-
15:51
-
14:58
-
13:34
-
12:57
-
09:32
-
03:47
-
02:03
-
01:43
-
01:29
-
00:51
-
00:45
-
00:31
- 18 сентября 2023
-
23:34
-
23:22
-
22:44
-
22:17
-
21:59
-
21:40
-
21:32
-
20:58
-
20:44
-
20:36
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
18:42
-
18:32
-
18:16
-
18:06
-
16:57
-
16:47
-
11:55
Партнерский контент