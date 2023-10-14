Опубликована сетка турнира в Стокгольме, Сафиуллин стартует матчем с Уайлдом

Стала известна сетка турнира в одиночном мужском разряде АТР-250 в столице Швеции, Стокгольме. Турнир с призовым фондом € 673 630 пройдёт с 16 по 22 октября, в нём примут участие 28 теннисистов.

Сразу со второго круга соревнований начнут свой турнирный путь четыре первых номера посева. Это первый номер посева Хольгер Руне (Дания), второй сеяный Адриан Маннарино (Франция), третий номер Таллон Грикспор (Нидерланды) и четвёртый сеяный Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Россиянин Роман Сафиуллин, занимающий 50-е место в рейтинге ATP, свой матч первого круга проведёт против бразильского теннисиста Тьяго Уайлда, занимающего 77-е место в рейтинге. Их поединок начнётся 16 октября в 11:00 мск. В случае победы Сафиуллин встретится с Маннарино во втором круге.