Шевченко проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Базеле

В Базеле на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» завершился последний четвертьфинальный матч турнира Swiss Indoors Basel на харде категории ATP-500. Шестой сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл россиянина Александра Шевченко — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:1).

По ходу матча канадец выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету россиянина восемь подач навылет, нет двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Всего Оже-Альяссим выиграл 101 очко, а Шевченко — 107.

В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с первым сеяным датчанином Хольгером Руне. В другом матче этой стадии сойдутся четвёртый сеяный поляк Хуберт Хуркач и француз Уго Умбер.