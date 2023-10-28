Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шевченко проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Базеле

Шевченко проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Базеле
Комментарии

В Базеле на центральном корте стадиона «Сэйнт Якобсхалле» завершился последний четвертьфинальный матч турнира Swiss Indoors Basel на харде категории ATP-500. Шестой сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл россиянина Александра Шевченко — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:1).

По ходу матча канадец выполнил 16 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету россиянина восемь подач навылет, нет двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Всего Оже-Альяссим выиграл 101 очко, а Шевченко — 107.

В полуфинале Оже-Альяссим сыграет с первым сеяным датчанином Хольгером Руне. В другом матче этой стадии сойдутся четвёртый сеяный поляк Хуберт Хуркач и француз Уго Умбер.

Базель. 1/4 финала
27 октября 2023, пятница. 23:10 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 6 1
7 7 		3 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android