«Мастерс» в Париже — 2023: расписание и примерное время начала матчей 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, продолжится хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже (Франция), который продлится до 5 ноября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Расписание матчей 1 ноября

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) — Даниил Медведев (Россия) — начало матча приблизительно в 13:00 мск.

Томми Пол (США) — Ботик ван де Зандсухлп (Нидерланды) — начало матча приблизительно в 13:00 мск.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.

Стефанос Циципас (Греция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — начало матча приблизительно в 14:30 мск.

Душан Лайович (Сербия) — Алекс де Минор (Австралия) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Новак Джокович (Сербия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия) — начало матча приблизительно в 17:30 мск.

Каспер Рууд (Норвегия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — начало матча приблизительно в 17:30 мск.

Доминик Тим (Австрия) — Хольгер Руне (Дания) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.

Янник Синнер (Италия) — Маккензи Макдональд (США) — начало матча приблизительно в 23:00 мск.