Сафиуллин сенсационно победил Алькараса на «Мастерсе» в Париже. И обеспечил русское дерби

Во вторник, 31 октября, на «Мастерсе» в Париже (Франция) закончились матчи первого круга и стартовали поединки второго раунда. В одной из наиболее интересных встреч второго круга сошлись 45-я ракетка мира Роман Сафиуллин, который в этом сезоне демонстрирует лучший теннис в карьере, и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, который в рейтинге ATP уступает лишь Новаку Джоковичу.

Сафиуллин попал в основную сетку через квалификацию, а в первом круге обыграл французского обладателя уайлд-кард Александра Мюллера (7:6, 6:3). Алькарас же, будучи высоко сеяным, отдыхал.

Алькарас, проиграв в полуфинале US Open Даниилу Медведеву, после этого выступил лишь на двух турнирах. На «пятисотнике» в Пекине он дошёл до финала, а на «Мастерсе» в Шанхае вылетел в 1/8 финала. А европейские турниры категории ATP-500 испанец пропустил.

По прилёте в Париж Карлос потренировался с Джоковичем, о чём не замедлил сообщить в соцсетях, выложив соответствующее фото.

Карлос Алькарас и Новак Джокович на тренировке Фото: личный архив Алькараса

И признался, что не готов к «Мастерсу» на сто процентов. «Не скажу, что готов на сто процентов. Потому что это будет неправдой. В конце года, после долгого сезона, думаю, почти у каждого игрока есть какие-то проблемы со здоровьем. И я не исключение.

Ощущаю небольшую боль. Но за несколько недель я смог неплохо восстановиться. Чувствую себя достаточно хорошо, чтобы попытаться добиться здесь отличного результата», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Сафиуллин же, ранее никогда не игравший с Алькарасом, в отличие от испанца выступил сразу на двух турнирах перед «Мастерсом». Правда, особых успехов не добился, проиграв во втором круге Стокгольма и выбыв из борьбы после первого же матча на «пятисотнике» в Вене.

Роман Сафиуллин Фото: Hu Chengwei/Getty Images

В первом сете Алькарас довольно быстро начал подтверждать свой статус фаворита. Правда, Сафиуллин изрядно помог ему в этом. Подавая при 1:1, россиянин вдруг занервничал, допустил две двойные ошибки подряд и подарил сопернику двойной брейк-пойнт, которым тот сразу же и воспользовался. Несмотря на это, Роман сумел совершить ответный брейк, после того как Карлос, в свою очередь, не избежал неточностей в гейме на своей подаче, — 2:2.

В восьмом гейме, начавшемся с двойной ошибки Алькараса, Сафиуллин ещё раз взял чужую подачу. Испанец на брейк-пойнте у соперника ошибся по длине в долгом розыгрыше. Так что при 5:3 Роман подавал на сет. И прекрасно справился с задачей, проиграв лишь один розыгрыш, — 6:3 за 37 минут.

Вторую партию Алькарас начал с того, что под ноль забрал свою подачу. А во втором гейме Сафиуллин обратился к судье на вышке, пожаловавшись на освещение. По словам теннисиста, свет от одного из прожекторов бил ему прямо в глаза во время подачи. Чтобы решить эту проблему, понадобилось даже прервать матч на несколько минут.

Роман Сафиуллин Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Пауза возникла при 0:30 на подаче Сафиуллина, но россиянин, несмотря на такой счёт и последовавший за этим двойной брейк-пойнт, всё же взял свой гейм — 1:1. Следующие два гейма остались за Алькарасом — Роман в этот отрезок выиграл лишь одно очко. Но он и при 3:1 в пользу оппонента не стал унывать. В пятом гейме Сафиуллин ответил брейком. На брейк-пойнте ему удалось ответить на укороченный и обвести Алькараса ударом по линии. После этого россиянин, подавая, сравнял счёт — 3:3.

Решающим в этом матче оказался седьмой гейм второго сета, в котором Сафиуллин с четвёртого брейк-пойнта взял подачу Алькараса. В финальном розыгрыше испанец вновь проиграл долгое ралли, пробив форхендом в коридор, — 4:3 с брейком в пользу россиянина. А при 5:4 Роман, подавая на матч, реализовал второй матчбол и оформил сенсацию — 6:3, 6:4 за 1 час 39 минут. Пока это самая крупная победа в его карьере.

В третьем круге «Мастерса» в Париже Сафиуллин сыграет с Кареном Хачановым (Россия, 16), который победил серба Ласло Джере. В первом сете Хачанову хватило единственного брейка, который он оформил в первом же гейме. Правда, за победу в партии россиянину пришлось побороться. В четвёртом гейме он спас брейк-пойнт, в девятом упустил сетбол на приёме, а в 10-м, подавая при 5:4 в свою пользу, ушёл с брейк-пойнта, после чего реализовал сетбол — 6:4 за 45 минут. Джере выглядел активнее, но часто ошибался, а Карен этим пользовался.

Во второй партии инициативой поначалу завладел Джере. В четвёртом гейме серб впервые в матче сделал брейк — 3:1. У Хачанова были отличные шансы ответить брейком, но он упустил тройной брейк-пойнт, после чего Ласло с кучи геймболов дожал Карена — 4:1 с брейком.

Но вскоре маятник качнулся в другую сторону, на сей раз окончательно. При 5:3 Джере, подавая на партию, вышел на сетбол, но упустил его. Хачанов добился брейка, после чего на подаче сравнял счёт — 5:5. На этом он не остановился и, сделав второй брейк подряд, в 12-м гейме под ноль подал на матч, закрыв игру эйсом, — 6:4, 7:5 за 1 час 51 минуту. В итоге россиянин забрал последние пять геймов.

«Мастерс» в Париже завершится 5 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».