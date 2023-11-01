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Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову в матче второго круга «Мастерса» в Париже

Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову в матче второго круга «Мастерса» в Париже
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В матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Болгарии Григора Димитрова (17-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу болгарского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Димитров в этом матче восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Медведева шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде соревнований в Париже Григор Димитров сыграет с 33-й ракеткой мира казахстанским теннисистом Александром Бубликом. Турнир во Франции завершится 5 ноября.

Париж. 2-й круг
01 ноября 2023, среда. 13:10 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7 7
3 		7 7 6 2
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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