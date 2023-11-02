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Григор Димитров обыграл Александра Бублика и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже

Григор Димитров обыграл Александра Бублика и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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В матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) 17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (33-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу болгарского спортсмена.

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Димитров в этом матче дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале соревнований в Париже Димитров сыграет с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир во Франции завершится 5 ноября.

Париж. 3-й круг
02 ноября 2023, четверг. 13:10 МСК
Александр Бублик
33
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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