Григор Димитров обыграл Александра Бублика и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Париже
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В матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) 17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом (33-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу болгарского спортсмена.
Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. Димитров в этом матче дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале соревнований в Париже Димитров сыграет с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша). Турнир во Франции завершится 5 ноября.
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