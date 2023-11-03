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Хачанов проиграл Циципасу в 1/4 финала «Мастерса» в Париже

Хачанов проиграл Циципасу в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
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Российский теннисист Карен Хачанов, 15-я ракетка мира, не смог пробиться в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В 1/4 финала спортсмен в двух сетах проиграл шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. По ходу матча Карен Хачанов выполнил три эйса, реализовал один брейк-пойнт (100%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Стефаноса Циципаса — четыре подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта (100%) и две двойные ошибки.

Отметим, что в этом матче греческий спортсмен одержал 300-ю победу в своей карьере и стал первым теннисистом 1998 года рождения или позже, которому удалось выиграть такое количество игр.

В полуфинале Стефанос Циципас встретится с 17-й ракеткой мира из Болгарии Григором Димитровым. Ранее у теннисистов было семь личных встреч, в шести из которых победа оставалась за греком: болгарин побеждал однажды — в Вене в 2020 году.

Париж. 1/4 финала
03 ноября 2023, пятница. 18:15 МСК
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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