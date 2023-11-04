Новак Джокович обыграл Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв в матче 1/2 финала пятую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.
В матче, продолжавшемся 3 часа 2 минуты, сербский теннисист сделал 17 эйсов, Андрей Рублёв ответил 16 подачами навылет. Джокович совершил пять двойных ошибок, в то время как Рублёв сделал это лишь однажды.
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В финальном матче теннисного «Мастерса» в столице Франции Новак Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (17-я ракетка мира), обыгравшим в первом полуфинальном поединке грека Стефаноса Циципаса (шестая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).
- 4 ноября 2023
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