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Новак Джокович обыграл Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Париже

Новак Джокович обыграл Андрея Рублёва в полуфинале «Мастерса» в Париже
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Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), обыграв в матче 1/2 финала пятую ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

В матче, продолжавшемся 3 часа 2 минуты, сербский теннисист сделал 17 эйсов, Андрей Рублёв ответил 16 подачами навылет. Джокович совершил пять двойных ошибок, в то время как Рублёв сделал это лишь однажды.

Париж. 1/2 финала
04 ноября 2023, суббота. 19:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7
7 		6 3 5
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В финальном матче теннисного «Мастерса» в столице Франции Новак Джокович сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (17-я ракетка мира), обыгравшим в первом полуфинальном поединке грека Стефаноса Циципаса (шестая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).

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