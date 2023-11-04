«Он душил меня, как змея лягушку». Джокович высказался о матче с Рублёвым

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о полуфинальном матче против россиянина Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Париже. Поединок, длившийся более трёх часов, завершился победой серба — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

«Большую часть матча Рублёв душил меня, как змея лягушку. Он играл на чрезвычайно высоком уровне. Я знал, что он обладает отличными качествами, но сегодня он играл зашкаливающе. Не думаю, что когда-либо встречался с Рублёвым так хорошо», — сказал Джокович сразу после матча.

В финале «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с Григором Димитровым (Болгария). Решающая встреча пройдёт в воскресенье, 5 ноября, на центральном корте «Берси». Начало поединка не ранее 17:00 мск.