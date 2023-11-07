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Вера Звонарёва повторила личный рекорд в парном рейтинге WTA

Вера Звонарёва повторила личный рекорд в парном рейтинге WTA
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва поднялась на девятое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для россиянки это является повторением наивысшего достижения в этом рейтинге. Впервые Звонарёва заняла девятую строчку в августе 2005 года.

Сейчас Вера Звонарёва выступает в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд. Совместно они завоевали восемь титулов, в том числе чемпионство Итогового турнира WTA в Канкуне (Мексика). В финальном матче россиянка и немка обыграли Николь Меликар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия) со счётом 6:4, 6:4.

Примечательно, что на итоговый турнир Звонарёва и Зигемунд квалифицировались последними из участников.

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