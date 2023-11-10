Кубок Билли Джин Кинг: результаты матчей 9 ноября

9 ноября в Севилье (Испания) продолжились матчи финальной части розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных команд.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.
Кубок Билли Джин Кинг. 9 ноября
Группа A
Швейцария — США 0:3
Селин Наэф — Даниэль Коллинз — 6:7 (4:7), 1:6.
Виктория Голубич — Софья Кенин — 3:6, 7:6 (7:1), 5:7.
Хиль Белен Тайхман/Симона Вальтерт — Слоан Стивенс/Тэйлор Таунсенд — 1:6, 6:7 (3:7).
Группа B
Австралия — Казахстан 2:1
Сторм Хантер — Анна Данилина — 7:6 (7:2), 6:4.
Кимберли Биррелл — Юлия Путинцева — 0:6, 5:7.
Сторм Хантер/Эллен Перес — Анна Данилина/Юлия Путинцева — 6:1, 4:6, 10:5.
Группа C
Канада — Польша 3:0
Марина Стакушич — Магдалена Френх — 4:6, 7:5, 6:3.
Лейла Фернандес — Магда Линетт — 6:2, 6:3.
Эжени Бушар/Габриэла Дабровски — Вероника Фальковская/Катажина Кава — 6:2, 6:3.
Группа D
Италия — Германия 3:0
Мартина Тревизан — Ева Лис — 7:6 (8:6), 6:1.
Жасмине Паолини — Анна-Лена Фридзам — 6:3, 6:2.
Лючия Бронцетти/Элизабетта Коччаретто — Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд 6:4, 6:7 (4:7), 11:9.