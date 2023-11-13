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Джокович в трёхчасовом матче обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP

Джокович в трёхчасовом матче обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире ATP. В первом матче он обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Джокович сделал десять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. На счету Руне 18 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В другом матче группе итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 23:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 1 6
6 4 		7 7 3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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