Джокович в трёхчасовом матче обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире ATP. В первом матче он обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Джокович сделал десять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. На счету Руне 18 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В другом матче группе итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.