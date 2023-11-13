Джокович в трёхчасовом матче обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович с победы стартовал на Итоговом турнире ATP. В первом матче он обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Джокович сделал десять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. На счету Руне 18 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В другом матче группе итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.
Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Комментарии
- 13 ноября 2023
-
03:22
-
02:35
-
02:18
-
02:09
-
00:45
-
00:40
- 12 ноября 2023
-
23:49
-
23:34
-
22:58
-
22:56
-
22:35
-
22:19
-
21:32
-
21:26
-
21:00
-
20:40
-
19:58
-
19:07
-
18:09
-
16:03
-
15:36
-
15:36
-
15:07
-
14:43
-
13:45
-
13:35
-
12:57
-
12:19
-
12:11
-
11:57
-
11:39
-
10:59
-
10:30
-
10:21
-
09:59
Партнерский контент