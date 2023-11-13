Джокович злился, сломал 2 ракетки, но победил. И обеспечил себе 1-е место по итогам года

Новак более чем за три часа одолел 20-летнего Хольгера Руне в первом матче на Итоговом-2023.

В воскресенье, 12 ноября, в Турине (Италия) начался Итоговый чемпионат ATP, который, как обычно, закрывает календарь мужского теннисного сезона. В первый соревновательный день в борьбу вступили участники, попавшие в Зелёную группу. На вечернюю сессию был вынесен матч с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Ему противостоял 20-летний датский теннисист Хольгер Руне (8).

36-летнего Джоковича уже ничем нельзя удивить в теннисе, в частности и на Итоговом. Сербский спортсмен шесть раз выигрывал этот турнир, в том числе в прошлом году. Таким образом, в этот раз Новак защищает титул.

Кроме того, Джокович понимал, что, как только выиграет хотя бы один матч на Итоговом, то обеспечит себе звание первой ракетки мира по итогам сезона. Его отрыв от Карлоса Алькараса в лайв-рейтинге составлял 1490 очков, а всего за турнир можно заработать 1500 очков, если выиграть все пять встреч — три в группе и две в плей-офф.

«Для меня самая большая цель сейчас — закончить сезон игроком № 1 в мире, так что, надеюсь, мне удастся добиться этого. Мне нужна одна победа, так что надеюсь, что это произойдёт. И, конечно, мне хотелось бы выиграть турнир. Но это цель, а потом посмотрим, что будет», — приводит слова Джоковича, сказанные перед турниром, пресс-служба ATP.

Руне находится на другом полюсе. У него впереди вся карьера. Год назад молодой датчанин был запасным на Итоговом турнире, но сыграть ему так и не довелось. В этот раз он уже по праву квалифицировался на финальное соревнование сезона, сделав это последним из всей восьмёрки.

«Если бы я играл так, как в первые полгода, то легко квалифицировался бы. Это нормально, что пришлось побороться. Впереди последний рывок, я готов выложиться до конца.

У меня было много сложностей в команде. Думаю, чем больше вокруг теннисиста или спортсмена мирной атмосферы и спокойствия, тем лучше он может выступать. А чем меньше, тем сложнее сохранять концентрацию. Так что мне объективно было сложно показывать свой лучший уровень. А это не очень хорошо для любого спортсмена», — приводит слова Руне, сказанные перед турниром, пресс-служба ATP.

В личных встречах у теннисистов было равенство: 2-2. Джокович выиграл в первом круге US Open — 2021 и в четвертьфинале «Мастерса» в Париже полторы недели назад. Руне же взял верх в финале Парижа в прошлом году, а также в четвертьфинале римского «Мастерса» — 2023.

«Нельзя надеяться, что он ошибётся или что у него будет неудачный день. Он проигрывает, наверное, четыре-пять матчей в год, так что у него не бывает неудачных дней. Можно надеяться только на одно: что на корте ты покажешь свой лучший теннис и будешь сосредоточенным как никогда. Ты должен быть готов отдать все силы», — приводит слова Хольгера, сказанные перед матчем с Новаком, Tennis365.

То, что Руне серьёзно настроился на матч, стало ясно в первом же гейме, который Джокович начал с 0:30 на своей подаче. Но серб не дал датчанину выйти на брейк-пойнты и взял свою подачу. В первых геймах соперники в целом уверенно подавали и так дошли до счёта 2:2. В пятом гейме Хольгер, вынуждавший оппонента ошибаться, заработал двойной брейк-пойнт, но упустил его. А вот с третьей попытки добился своей цели (Новак сорвал удар) и повел 3:2 с брейком.

В шестом гейме Руне немного занервничал и после двойной ошибки получил 0:30 на подаче. Следующие три розыгрыша он забрал, но после второй двойной в его исполнении стало «ровно», после чего Джокович дожал соперника. Хольгер дважды подряд заканчивал розыгрыши ударами в сетку и не смог подтвердить брейк — 3:3. После этого игроки без брейков дошли до 6:6. Пожалуй, единственный острый момент был в 10-м гейме, когда Руне, подавая при счёте 5:4 в пользу Джоковича, имел 0:30 на своей подаче. Но после этого датчанин поменял ракетку и смог восстановить равенство.

На тай-брейке Хольгер в первом же розыгрыше сделал мини-брейк, но в дальнейшем не смог избежать ошибок. Новак же действовал точнее и забрал партию, со второй попытки реализовав тройной сетбол (на приёме), — 7:6 (7:4) за 1 час 13 минут.

Новак Джокович в матче с Хольгером Руне на Итоговом турнире ATP в Турине — 2023 Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Второй сет Руне, которому надо было отыгрываться, начал мощно. Датчанин выиграл первые два гейма, отдав в них сопернику по очку, — 2:0. Но Джокович не собирался отпускать оппонента в отрыв. Сложный третий гейм он взял с третьего брейк-пойнта, после чего забрал и свою подачу — 2:2.

На этом брейки закончились. Особенно шла подача у Руне, который регулярно исполнял эйсы (всего 11 за сет против пяти у Джоковича). В 10-м гейме, правда, Джокович едва не отдал партию, после того как у Руне возник сетбол на приёме. Но Новак в критический момент отлично подал — его соперник принял в сетку, — после чего сравнял счёт: 5:5.

Выиграв ещё по гейму на подаче, теннисисты перешли ко второму тай-брейку в этом матче. И его серб неожиданно провалил. Единственное очко он взял лишь при 0:6 — как результат, датчанин выиграл сет со счётом 7:6 (7:1) за 1 час 14 минут.

Хольгер Руне в матче с Новаком Джоковичем на Итоговом турнире ATP в Турине — 2023 Фото: Clive Brunskill / Getty Images

В решающей партии Джокович по-спортивному разозлился и сразу же обеспечил себе преимущество: 2:0. Свой гейм он взял под ноль, а на приёме проиграл лишь очко (Руне ещё и двойную допустил на брейк-пойнте у Джоковича). Однако затем у серба случился срыв. В третьем гейме он допустил две двойные подряд и проиграл свою подачу, после чего со злости сломал ракетку и получил предупреждение.

Новак Джокович ломает ракетки в матче с Хольгером Руне на Итоговом турнире ATP в Турине — 2023 Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Датчанин же после этого под ноль выиграл свой гейм — 2:2. Несмотря на это, дальше уже доминировал Новак. Шестой гейм он взял со второго брейк-пойнта — 4:2. А при 5:3 Джокович подавал уже на матч. И довёл дело до победы, выиграв финальный гейм под ноль. Окончательный счёт — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в пользу серба, победившего за 3 часа 6 минут.

Так Джокович выиграл свой первый матч на Итоговом-2023 и вместе с Янником Синнером возглавил Зелёную группу. Кроме того, победа Новака означает, что он гарантированно останется первой ракеткой мира по итогам сезона. Обогнать его мог лишь Карлос Алькарас, но теперь и он лишился даже теоретических шансов.

В понедельник, 13 ноября, свои первые матчи на турнире проведут участники Красной группы. В дневной сессии Карлос Алькарас (Испания, 2) сыграет с Александром Зверевым (Германия, 7), а Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5) устроят российское дерби — этот матч начнётся не ранее 23:00 мск.

Итоговый турнир ATP закончится 19 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».