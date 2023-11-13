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Новак Джокович гарантировал звание первой ракетки мира по итогам года

Новак Джокович гарантировал звание первой ракетки мира по итогам года
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Сербский теннисист Новак Джокович победы гарантировал звание первой ракетки мира по итогам года.
Это стало возможным после победы Джоковича в первом матче на Итоговом турнире ATP, где он обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Отметим, до старта турнира на первое место рейтинга претендовал Карлос Алькарас. Для этого ему надо было стать чемпионом Итогового турнира, не проиграв ни одного матча, и надеяться на то, что серб проиграл все свои матчи на групповой стадии.

В другом матче группе итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стафаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового турнира является именно Джокович.

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