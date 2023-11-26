Отстранённую за допинг Симону Халеп не приглашали на турнир в Санкт-Петербурге

Организаторы турнира «Трофеи Северной Пальмиры» опровергли слухи о том, что отстранённая за допинг бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп была приглашена на соревнования.

Ранее румынское спортивное издание ProSport опубликовало статью, где говорится о том, что теннисистка может принять участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную на неё Трибуналом теннисной антидопинговой программы.

Напомним, в конце 2022 года Симона сдала положительный тест на роксадустат во время участия на Открытом чемпионате США, и в её биологическом паспорте были обнаружены нарушения. C октября 2022 года теннисистка была временно отстранена ITIA от участия в соревнованиях. Халеп запрещено участвовать в турнирах, проводимых под эгидой WTA, ITF или национальных федераций.