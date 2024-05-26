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Тарпищев, оценивая шансы российских теннисисток на «РГ», назвал их мандражистками

Тарпищев, оценивая шансы российских теннисисток на «РГ», назвал их мандражистками
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисисток на «Ролан Гаррос» — 2024 по итогам жеребьёвки турнира, состоявшейся в четверг, 23 мая.

«У девочек нехорошая жеребьёвка получилась. Там решается, кто на Олимпиаду попадает, а все в одной куче. Девочки все в одной четвертушке: Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова… Все наверху, где Свёнтек. Если кто-то выйдет во вторую неделю — уже неплохо. Но маловероятно, что выйдет кто-то, тем более при наших мандражистках. Хотя Анна Калинская можно неплохо выступить, если вработаться», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Турнирная сетка Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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