Мирра Андреева и Дарья Касаткина выложили совместную фотографию с «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки 38-я ракетка мира Мирра Андреева и Дарья Касаткина (11-я в рейтинге WTA) выложили в своих социальных сетях совместную фотографию с тренировки на «Ролан Гаррос».

Фото: Личный архив Касаткиной и Андреевой

«Фото друзей», — подписала фото Касаткина.

«Всегда рада тренироваться с моей подругой», — ответила на это Андреева.

Напомним, Мирра Андреева в первом круге турнира «Большого шлема» сыграет с Эминой Бектас из США. Дарья Касаткина же встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Отметим, что всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, который пройдёт с 26 мая по 8 июня, будет играть 21 российский теннисист. Шесть из них мужчины, 15 — женщины.

Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.