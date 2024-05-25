Тарпищев — о шансах Надаля в матче со Зверевым: Рафа в первом круге может и выиграть

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о возможном победителе матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 между 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем и пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

«Рафа в первом круге может и выиграть. На месте Зверева я бы не хотел такого соперника получить в дебюте турнира. Надаль свежий сейчас, немного разыгрался, и всё может быть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Рафаэль Надаль последний раз выигрывал «Ролан Гаррос» в 2022 году.