Фото: американская теннисистка Стирнс оригинально отпраздновала победу в Рабате
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В субботу, 25 мая, 81-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс стала победительницей турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко). В финале она обыграла египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф (66-я в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.
Рабат. Финал
25 мая 2024, суббота. 14:05 МСК
66
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
0 : 2
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81
Питон Стирнс
П. Стирнс
22-летняя американка отпраздновала победу, встав на одну руку на площади в марокканской столице.
Фото: пресс-служба турнира в Рабате
Это первый титул Стирнс в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2023 году она вышла в финал соревнований категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), в котором уступила немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 3:6, 6:2, 4:6.
Ранее стало известно, что в первом раунде Открытого чемпионата Франции Питон Стирнс сыграет с представительницей Хорватии Лучией Чирич-Багарич.
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