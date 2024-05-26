Фото: американская теннисистка Стирнс оригинально отпраздновала победу в Рабате

В субботу, 25 мая, 81-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс стала победительницей турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко). В финале она обыграла египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф (66-я в мировом рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.

22-летняя американка отпраздновала победу, встав на одну руку на площади в марокканской столице.

Фото: пресс-служба турнира в Рабате

Это первый титул Стирнс в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2023 году она вышла в финал соревнований категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), в котором уступила немецкой теннисистке Татьяне Марии со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

Ранее стало известно, что в первом раунде Открытого чемпионата Франции Питон Стирнс сыграет с представительницей Хорватии Лучией Чирич-Багарич.