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Новак Джокович провёл первую тренировку на кортах «Ролан Гаррос»

Новак Джокович провёл первую тренировку на кортах «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сегодня, 25 мая, провёл первую тренировку на Открытом чемпионате Франции по теннису — 2024.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 17:30 по парижскому времени серб провёл тренировку длительностью в полтора часа на центральном корте Филиппа Шатрье в Париже.

Впоследствии на корте он встретился с одним из своих главных соперников в карьере — Рафаэлем Надалем.

Напомним, Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и должен будет защищать титул.

В первом круге он сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером, во втором — с Роберто Карбальес-Баэной из Испании. В матче 1/16 финала ему может встретиться итальянец Лоренцо Музетти. В следующей стадии — 14-я ракетка мира Томми Пол. В матче 1/4 финала – Каспер Рууд из Норвегии, в 1/2 финала –немец Александр Зверев. Потенциальная встреча двух сильнейших теннисистов мира — Джоковича и Янника Синнера из Италии — невозможна до финала.

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