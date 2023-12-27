Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: надеюсь, смогу успешно играть до 40 лет или дольше

Новак Джокович: надеюсь, смогу успешно играть до 40 лет или дольше
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что вдохновляется примером семикратного чемпиона по американскому футболу легенды НФЛ Тома Брэди.

«Том Брэди – отличный пример чемпиона и человека, который сделал долгую и яркую карьеру. Он посвятил много часов заботе о себе, восстановлению, постарался, чтобы ни один аспект тела и разума не остался без внимания. И при этом вся его карьера была успешной.

Мы знакомы лично, я многому у него научился и надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может быть, и дольше – посмотрим.

Сейчас я прекрасно чувствую себя в своём теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что я продолжу и буду просто играть год за годом, а там посмотрим, насколько далеко я зайду», — приводит слова Джоковича Reuters.

Отметим, что Джокович действительно тесно общается с Брэди. К примеру, последний был замечен в его боксе во время победного для серба финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Материалы по теме
«Для меня будет большим испытанием встреча с ним». Теннисный мир уже боится камбэка Надаля
«Для меня будет большим испытанием встреча с ним». Теннисный мир уже боится камбэка Надаля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android