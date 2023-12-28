Любичич выразил надежду, что Надаль сможет навязать борьбу Джоковичу в новом сезоне

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил надежду, что Рафаэль Надаль сможет навязать борьбу Новаку Джоковичу после своего возвращения.

«Я думаю, что самый успешный теннисист – это, безусловно, Новак, по крайней мере, среди мужчин. Он продолжает побеждать, он не останавливается, я рад возвращению Рафы в новом сезоне, будет очень любопытно посмотреть, сможет ли он навязать борьбу Новаку в 2024 году.

Новак невероятен. Если сравнить то, как он играет сейчас, с тем, как он играл 10 лет назад, мы не заметим разницы. Это удивительно, учитывая, сколько ему лет», – приводит слова Любичича TennisUpToDate со ссылкой на ATP Tennis Radio Podcast.

Отметим, сегодня, 28 декабря, Джокович прилетел в Перт (Австралия), где на этой неделе начнёт сезон на турнире United Cup. На групповом этапе сборная Сербии сыграет против Китая и Чехии.

Надаль же прибыл в Брисбен (Австралия), где он вернётся в тур на турнире категории ATP-250 после длительного перерыва. Соревнования в основной сетке начнутся 31 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.