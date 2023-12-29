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Сборная Испании одержала победу в первом матче United Cup

Сборная Испании одержала победу в первом матче United Cup
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Национальная команда Испании победила сборную Бразилии в первом матче теннисного турнира United Cup, стартовавшего 29 декабря 2023 года в Австралии. В противостоянии из трёх встреч испанцы оказались сильнее — 2:1.

United Cup. Группа A
Испания — Бразилия 2:1

Алехандро Давидович-Фокина — Тьяго Уайлд — 6:4, 6:0.

Сара Соррибес-Тормо — Беатрис Хаддад-Майя — 6:7, 2:6.

Сара Соррибес-Тормо/Алехандро Давидович-Фокина — Беатрис Хаддад-Майя/Марсело Мело — 6:4, 7:5.

Во втором матче первого соревновательного дня турнира встретятся две команды группы C. За победу сразятся сборные Великобритании и Австралии. Первый поединок между британцем Кэмероном Норри и австралийцем Алексом де Минором начнётся не ранее 12:05 мск.

United Cup. Турнирная таблица
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