Сафиуллин вырвал победу у Попырина в матче второго круга турнира в Брисбене
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В матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) 39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным (40-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу российского спортсмена.
Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Сафиуллин 23 раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Попырина 13 эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.
В четвертьфинале соревнований в Брисбене Сафиуллин сыграет с представителем Италии Маттео Арнальди, занимающим 44-е место в рейтинге ATP. Турнир продолжится до 7 января.
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