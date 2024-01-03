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Сафиуллин вырвал победу у Попырина в матче второго круга турнира в Брисбене

Сафиуллин вырвал победу у Попырина в матче второго круга турнира в Брисбене
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В матче второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) 39-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным (40-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:11), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. Сафиуллин 23 раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Попырина 13 эйсов, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 14.

В четвертьфинале соревнований в Брисбене Сафиуллин сыграет с представителем Италии Маттео Арнальди, занимающим 44-е место в рейтинге ATP. Турнир продолжится до 7 января.

Брисбен (м). 2-й круг
03 января 2024, среда. 08:00 МСК
Роман Сафиуллин
39
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 9 		6 7 7
7 11 		4 6 3
         
Алексей Попырин
40
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
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