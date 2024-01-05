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Сборная Германии вышла в полуфинал турнира United Cup

Сборная Германии вышла в полуфинал турнира United Cup
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Национальная команда Германии стала последним полуфиналистом турнира United Cup, проходящего с 29 декабря по 7 января в Австралии.

Судьбу путёвки в полуфинал решала встреча смешанных пар, в которой сошлись Мария Саккари и Петрос Циципас (Греция) и Лаура Зигемунд и Александр Зверев (Германия). Игра завершилась победой немецкой пары со счётом 6:3, 6:3. Итоговый счёт матчевой встречи 2:1 в пользу Германии.

United Cup. 1/4 финала
05 января 2024, пятница. 13:35 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
Петрос Циципас
Греция
Петрос Циципас
М. Саккари П. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Л. Зигемунд А. Зверев

Напомним, команда Греции открыла счёт усилиями Марии Саккари, обыгравшей Анжелику Кербер 6:0, 6:3. Затем Александр Зверев обыграл Стефаноса Циципаса 6:4, 6:4 и сравнял счёт в противостоянии.

Помимо сборной Германии, путёвки в полуфинал United Cup получили команды Польши, Австралии и Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 10 млн.

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