Сборная Германии вышла в полуфинал турнира United Cup

Национальная команда Германии стала последним полуфиналистом турнира United Cup, проходящего с 29 декабря по 7 января в Австралии.

Судьбу путёвки в полуфинал решала встреча смешанных пар, в которой сошлись Мария Саккари и Петрос Циципас (Греция) и Лаура Зигемунд и Александр Зверев (Германия). Игра завершилась победой немецкой пары со счётом 6:3, 6:3. Итоговый счёт матчевой встречи 2:1 в пользу Германии.

Напомним, команда Греции открыла счёт усилиями Марии Саккари, обыгравшей Анжелику Кербер 6:0, 6:3. Затем Александр Зверев обыграл Стефаноса Циципаса 6:4, 6:4 и сравнял счёт в противостоянии.

Помимо сборной Германии, путёвки в полуфинал United Cup получили команды Польши, Австралии и Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 10 млн.