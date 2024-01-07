Потапова снялась с турнира в Аделаиде перед матчем с украинкой Цуренко

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила в своих социальных сетях о снятии с турнира WTA в австралийской Аделаиде. Причиной этого спортсменка назвала травму, полученную на предыдущем турнире в австралийском Брисбене, и желание лучше подготовиться в приближающемуся Australian Open.

В матче 1/16 финала турнира в Аделаиде 28-я ракетка мира Потапова должна была встретиться с занимающей 32-ю строчку в рейтинге WTA украинской теннисисткой Лесей Цуренко.

Ранее на турнире WTA в Брисбене Анастасия Потапова дошла до четвертьфинала, где уступила дорогу в полуфинал четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана. После поражения в первом сете со счётом 1:6 Потапова отказалась от продолжения борьбы.