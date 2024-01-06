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Касаткина сразится с Кербер на старте турнира в Аделаиде, Потапова — с украинкой Цуренко

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 8 по 13 января.

Посев соревнований возглавила чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она пропустит первый раунд, а во втором сразится с победительницей матча Ясмине Паолини (Италия) – Q.

Второй номер посева получила пятая ракетка мира американка Джессика Пегула. Во втором круге она сыграет либо с испанкой Паулой Бадосой (WC), либо с квалифаером.

Стартовые матчи россиянок на турнире в Аделаиде:

Екатерина Александрова (Россия) – Магда Линетт (Польша)

Вероника Кудерметова (Россия, 8) – Q

Людмила Самсонова (Россия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия)

Анастасия Потапова (Шевченко) (Россия) – Леся Цуренко (Украина)

Дарья Касаткина (Россия) – Анжелика Кербер (Германия, WC).