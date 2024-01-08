Марта Костюк вышла во второй круг турнира в Аделаиде, обыграв Ангелину Калинину

38-я ракетка мира Марта Костюк вышла во второй круг теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга украинка со счётом 7:6 (7:3), 6:1 обыграла 27-ю ракетку мира соотечественницу Ангелину Калинину. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 26 минут. Костюк сделала 10 эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Калининой один эйс и две двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде Костюк сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Александра Саснович (Белорусь).

Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.