«Он удивил своей формой». Екатерина Бычкова — о Надале на турнире в Брисбене

Бывшая 66-я ракетка мира, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова рассказала, что её удивила форма испанского теннисиста Рафаэля Надаля на турнире в Брисбене (Австралия). Теннисистка заявила, что Надаль сможет сыграть на «Ролан Гаррос», если побережёт себя.

«Это круто, на самом деле. Было приятно видеть его первые два матча. Он удивил своей формой, но, видите, где-то что-то пошло не так. Выглядел он очень уверенно, несмотря на определённые игровые недочёты. Так что выглядел он хорошо, и если там действительно не какая-то серьёзная травма, а микронадрыв, как пишут в СМИ, то на «Ролан Гаррос» он сыграет. Главное грамотно выстроить расписание и обойтись без новых травм», — приводит слова Бычковой Gotennis.

Напомним, Надаль вернулся на корт спустя год перерыва и выступил на турнире в Брисбене, однако вскоре написал пост в социальных сетях о том, что у него образовалась микротрещина в мышце и он не сможет выступить на Australian Open в Мельбурне.