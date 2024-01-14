Людмила Самсонова уступила Анисимовой в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова (14-я ракетка мира) уступила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 339-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы США.

Встреча теннисисток продолжалась 1 час 24 минуты. Самсонова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Анисимовой также четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем раунде Анисимова сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).