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Людмила Самсонова уступила Анисимовой в первом круге Australian Open

Людмила Самсонова уступила Анисимовой в первом круге Australian Open
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (14-я ракетка мира) уступила в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии 339-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4 в пользу представительницы США.

Встреча теннисисток продолжалась 1 час 24 минуты. Самсонова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Анисимовой также четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 08:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В следующем раунде Анисимова сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).

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