Возняцки вышла во второй круг Australian Open после снятия прошлогодней полуфиналистки

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки вышла во второй круг австралийского мэйджора на снятии соперницы.
В матче первого круга Возняцки (WC) встречалась с прошлогодней полуфиналисткой соревнований представительницей Польши Магдой Линетт (20). Каролина выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором она успела взять два гейма, после чего Магда снялась с соревнований.
Прервавшаяся встреча теннисисток продлилась 49 минут. За это время Возняцки ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Отметим, что Возняцки сыграла на Открытом чемпионате Австралии впервые с 2020 года.
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