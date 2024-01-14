Возняцки вышла во второй круг Australian Open после снятия прошлогодней полуфиналистки

Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки вышла во второй круг австралийского мэйджора на снятии соперницы.

В матче первого круга Возняцки (WC) встречалась с прошлогодней полуфиналисткой соревнований представительницей Польши Магдой Линетт (20). Каролина выиграла первый сет со счётом 6:2. Во втором она успела взять два гейма, после чего Магда снялась с соревнований.

Прервавшаяся встреча теннисисток продлилась 49 минут. За это время Возняцки ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Линетт два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Отметим, что Возняцки сыграла на Открытом чемпионате Австралии впервые с 2020 года.